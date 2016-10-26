В России по тревоге подняли ракетную бригаду с "Искандерами"

Бригада с оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М" на вооружении поднята по учебной тревоге в Оренбургской области РФ. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа РФ полковник Ярослав Рощупкин, пишет ТАСС.

Читайте такжеРоссия превращает оккупированный Керченский полуостров в зону техногенного бедствия - экологи

"Ракетная бригада Центрального военного округа, на вооружении которой находятся комплексы "Искандер-М", поднята по тревоге в Оренбургской области в рамках контрольной проверки по итогам 2016 учебного года", - сказал Рощупкин.

Он пояснил, что дивизионы переместились на Тоцкий полигон и приступили к выполнению нормативов по оборудованию стартовых позиций, перегрузке ракет, приему- передаче данных, а также отработке противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

"На завершающем этапе расчеты проведут электронные пуски баллистических ракет по базовым лагерям условных незаконных вооруженных формирований", - добавил офицер.

Напомним, в Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.