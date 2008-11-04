Через Баку и Тбилиси пошла первая казахстанская нефть

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), выстроенному в обход России, пошла первая казахстанская нефть. Об этом заявил представитель оператора нефтепровода - британской компании BP - Таман Баятли. По его словам, нефть была добыта на казахстанском месторождении Тенгиз в Каспийском море и морским путем перевезена в Баку, откуда ее закачали в трубопровод. Т.Баятли отказался назвать конкретные объемы первой партии казахстанской нефти, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Общая протяженность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан составляет 1768 км, из которых 443 км проходят по территории Азербайджана, 249 км - Грузии, 1076 км - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 г., а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 г.

Акционерами компании, эксплуатирующей трубопровод - BTC Co. - являются BP (30,1%); AzBTC (25%); Chevron (8,9%); StatoilHydro (8,71%); ТРАО (6,53%); ENI (5%); Total (5%); Itochu (3,4%); Inpex (2,5%); ConocoPhillips (2,5%) и Hess (2,36%).

Во время российско-грузинского конфликта Грузия обвинила Россиюв попытке взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. По заявлению министра экономического развития Грузии, военные самолеты России атаковали трубопровод, но промахнулись.