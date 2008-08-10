Грузия обвинила Россию в попытке взорвать международный трубопровод

Грузия обвинила Россию в попытке взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. По заявлению министра экономического развития Грузии Екатерины Шарашидзе, самолеты ВВС РФ атаковали трубопровод, однако промахнулись. "Это ясно говорит, что целью российских военных были не только грузинские экономические объекты, но и международные объекты на территории Грузии", - цитирует РосБизнесКонсалтинг слова министра.

Общая протяженность трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан составляет 1 тыс. 768 км, из которых 443 км пролегает в Азербайджане, 249 км - в Грузии, 1 тыс. 76 км - в Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 г., а его заполнение нефтью - 18 мая 2005г. Ежедневно по трубопроводу прокачивается около 1 млн барр. нефти.

Строительство трубопровода обошлось в 4 млрд долл., при этом в данную сумму не входят его заполнение, финансовые расходы и выплата банковских процентов. Акционерами BTC являются BP (30,1%), AzBTC (25%), Chevron (8,9%), StatoilHydro (8,71%), ТРАО (6,53%), ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%), ConocoPhillips (2,5%) и Hess (2,36%).