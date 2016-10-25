В Оклахоме разыскивают опасного преступника, который убил двух и ранил четырех человек

Считается, что подозреваемый в стрельбе 38-летний Майкл Вэнс вооружен автоматом Калашникова и находится за рулем серебристого автомобиля "Mitsubishi Eclipse", пишет CNN.

Другой подозреваемый в стрельбе был арестован.

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Работники службы неотложной помощи сообщили, что Вэнс ранил двух офицеров полиции около 19 часов по местному времени после того, как они приехали на сообщение о стрельбе.

Один из полицейских был ранен в ступню, второй – в ногу.

Раненые офицеры открыли ответный огонь, выстрелив в сторону Вэнса минимум дважды.

После стрельбы подозреваемый прыгнул в патрульную машину и поехал в соседний мобильный парк, где отобрал у женщины машину, а затем выстрелил в нее. Женщина была ранена, но не нуждалась в госпитализации.

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Впоследствии, мужчину, похожего на Вэнса, видели за рулем "Mitsubishi Eclipse" - он застрелил кого-то на остановке грузовиков на шоссе примерно в 200 км на запад от Оклахома-Сити.

Кроме того, полицейские обнаружили в доме дяди Вэнса в Оклахоме тела двух расстрелянных людей.

Власть объявила Майкла Вэнса в розыск как "особо опасного преступника". Он описывается как коренастый мужчина ростом 180 см и весом 96 килограммов. Мужчина недавно вышел из тюрьмы, предупреждается, что он "имеет болезнь и может попытаться ее распространить".