На Лесбосе более 70 беженцев напали на офис институции ЕС
На греческом острове Лесбос более 70 выходцев из Пакистана и Бангладеш напали на здание, в котором расположен офис европейского агентства по вопросам предоставления убежища.
Беженцы протестовали из-за процессуальных задержек в принятии решений о предоставлении им убежища, передает Русская служба Би-би-си.
В здание офиса агентства летели камни, беженцы жгли одеяла.
Инцидент произошел на территории лагеря мигрантов Мория. Представитель агентства Жан-Рьер Шембри сказал, что мигранты жгли коктейли Молотова, в то время как сотрудники агенства проводили собеседования с беженцами, обратившимися за убежищем.
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Сотрудники агентства в итоге были эвакуированы с территории лагеря мигрантов.
"Сегодня они жгли наш офис. Какое-то время мы не сможем возобновить работу. Нужно, чтобы здесь было больше сотрудников греческой полиции", - сказал Шембри.
На греческих островах рядом с побережьем Турции в переполненных лагерях мигрантов сейчас живут более 15 тысяч соискателей убежища. Их обращения рассматриваются неделями, а то и месяцами.
На острове Лесбос находится до 6 тысяч беженцев - это вдвое больше, чем могут принять два лагеря мигрантов, расположенные на острове.