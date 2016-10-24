На Лесбосе более 70 беженцев напали на офис институции ЕС

Беженцы протестовали из-за процессуальных задержек в принятии решений о предоставлении им убежища, передает Русская служба Би-би-си.

В здание офиса агентства летели камни, беженцы жгли одеяла.

Инцидент произошел на территории лагеря мигрантов Мория. Представитель агентства Жан-Рьер Шембри сказал, что мигранты жгли коктейли Молотова, в то время как сотрудники агенства проводили собеседования с беженцами, обратившимися за убежищем.

Читайте такжеВо Франции началась эвакуация мигрантов из лагеря "Джунгли" в Кале (фото)

Сотрудники агентства в итоге были эвакуированы с территории лагеря мигрантов.

"Сегодня они жгли наш офис. Какое-то время мы не сможем возобновить работу. Нужно, чтобы здесь было больше сотрудников греческой полиции", - сказал Шембри.

На греческих островах рядом с побережьем Турции в переполненных лагерях мигрантов сейчас живут более 15 тысяч соискателей убежища. Их обращения рассматриваются неделями, а то и месяцами.

На острове Лесбос находится до 6 тысяч беженцев - это вдвое больше, чем могут принять два лагеря мигрантов, расположенные на острове.