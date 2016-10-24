Россия будет передавать Турции разведданные по Сирии – СМИ

Об этом сообщает российская газета «Известия».

Турция стала членом пула обмена разведывательной информацией, в который входят Россия, Сирия, Ирак и Иран. Договоренность о том, что Москва будет передавать Анкаре данные радиоперехвата, радиотехнической и оптико-видовой разведки была достигнута в ходе переговоров Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Тогда в составе российской делегации был начальник Генерального штаба России Виктор Герасимов, который общался на эту тему с турецкими коллегами.

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Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинчевич сообщил газете, что и Турция в свою очередь делится информацией. По его сведениям, у этой страны «очень эффективные спецслужбы и очень хорошая агентура в Сирии».

Турция развернула военную операцию «Щит Евфрата» в Сирии 24 августа.

Как ранее сообщал УНИАН, Министр обороны США Эш Картер сообщил о том, что Турция и Ирак достигли "принципиального соглашения", что, возможно, позволит Турции принять участие в военной кампании по освобождению от ИГИЛ иракского города Мосул.