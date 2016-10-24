Россия будет передавать Турции разведданные по Сирии – СМИ
Россия начала передавать Турции разведывательную информацию, которая необходима турецким вооруженным силам для проведения операции на севере провинции Алеппо.
Об этом сообщает российская газета «Известия».
Турция стала членом пула обмена разведывательной информацией, в который входят Россия, Сирия, Ирак и Иран. Договоренность о том, что Москва будет передавать Анкаре данные радиоперехвата, радиотехнической и оптико-видовой разведки была достигнута в ходе переговоров Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Тогда в составе российской делегации был начальник Генерального штаба России Виктор Герасимов, который общался на эту тему с турецкими коллегами.
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Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинчевич сообщил газете, что и Турция в свою очередь делится информацией. По его сведениям, у этой страны «очень эффективные спецслужбы и очень хорошая агентура в Сирии».
Турция развернула военную операцию «Щит Евфрата» в Сирии 24 августа.
Как ранее сообщал УНИАН, Министр обороны США Эш Картер сообщил о том, что Турция и Ирак достигли "принципиального соглашения", что, возможно, позволит Турции принять участие в военной кампании по освобождению от ИГИЛ иракского города Мосул.