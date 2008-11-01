В Канаде установили День памяти жертв Голодомора в Украине

30 октября с.г. Законодательная Ассамблея провинции Альберта (Канада) приняла Закон об установлении Дня памяти голода и геноцида (Голодомора) 1932 – 1933 годов в Украине, который будет отмечаться в четвертую субботу ноября каждый год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Данный закон, который увековечивает память миллионов погибших во время Голодомора 1932 – 1933 гг. в Украине, был внесен на рассмотрение Законодательной Ассамблеи министром по вопросам аборигенов провинции Альберта Евгением ЗВОЗДЕЦКИМ.

Преамбула Закона, в частности, ссылается на резолюцию ОБСЕ, которая приветствует признание Голодомора ООН и ЮНЕСКО, а также принятие Парламентом Канады и законодательными ассамблеями других канадских провинций законов об установлении Дня памяти Голода и Геноцида (Голодомора) 1932-1933 годов в Украине. В преамбуле также отмечается, что некоторые люди, которые пережили Голод и Геноцид (Голодомор) 1932-1933 годов в Украине и их потомки проживают в провинции Альберта и сделали значительный вклад в культурное, экономическое, политическое и образовательное развитие провинции.

Закон получил единодушную поддержку членов Законодательной Ассамблеи и стал четвертым законом в истории провинции Альберта, который за один день прошел все слушания.