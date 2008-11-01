Судовладелец опроверг информацию, что пираты вскоре отпустят «Фаину»

Информация о скором освобождении захваченного сомалийскими пиратами украинского судна Faina, распространенная сегодня издающейся в Лондоне арабской газетой Al-Sharq Al-Awsat, не нашла подтверждения у судовладельца, являющегося основным переговорщиком.

Как передает ИТАР-ТАСС, он сообщил, что "на данный момент никакого прогресса в переговорах с пиратами нет". Наоборот, пираты рассчитывают, что какая-нибудь другая сторона заплатит больше, и потому отказываются в настоящий момент от договоренности с судовладельцем, уже было достигнутой ранее.

Как сообщал УНИАН, Судно Faina, захваченное пиратами у берегов Сомали, может быть освобождено в ближайшие два дня после получения выкупа в сумме не менее 5 миллионов долларов, сообщает в субботу газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Газета ссылается на сомалийские источники, которые сказали ее корреспонденту в Каире, что выкуп "в сумме не менее 5 миллионов долларов должен быть доставлен похитителям судна в течение ближайших двух дней".

Переговоры об освобождении сухогруза, по словам источников, сохраняющих анонимность, "находятся на заключительной стадии".

Сухогруз Faina захвачен пиратами у побережья Сомали 25 сентября. В момент разбойного нападения на судне находился экипаж в составе гражданина Латвии, троих россиян и 17 граждан Украины.