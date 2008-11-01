Пираты отказались отпускать больных или истощенных моряков с «Фаины»

Судно Faina, захваченное пиратами у берегов Сомали, может быть освобождено в ближайшие два дня после получения выкупа в сумме не менее 5 миллионов долларов, сообщает в субботу газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Газета ссылается на сомалийские источники, которые сказали ее корреспонденту в Каире, что выкуп "в сумме не менее 5 миллионов долларов должен быть доставлен похитителям судна в течение ближайших двух дней". Судно "скоро может быть освобождено".

Переговоры об освобождении сухогруза, по словам источников, сохраняющих анонимность, "находятся на заключительной стадии".

"Они ведутся российскими и украинскими представителями через местных посредников по спутниковой связи. В них наблюдается прогресс, после того как владельцы Faina согласились удовлетворить требования похитителей", - сообщают источники.

По словам источников, которые приводит издание, "деньги должны быть доставлены непосредственно на территорию Сомали, поскольку похитители судна отвергают перевод выкупа через любые банки или местные компании".

"Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что сомалийские пираты "отказываются освободить кого-либо из членов экипажа - больных или морально или физически истощенных". Морские разбойники угрожают убить заложников в случае силовой операции по их освобождению.

Российский профсоюз моряков (РПСМ) подготовил требование о необходимости объявить воды у берегов Нигерии и Аденского залива близ Сомали, где постоянно происходят нападения пиратов, зоной военных действий.

"С этим требованием РПСМ выступит на Международном переговорном форуме, который пройдет с 17 по 22 ноября этого года в Гонконге", - рассказал лидер Дальневосточного представительства РПСМ Николай СУХАНОВ. По его словам, форум соберет лидеров всех морских профсоюзных организаций мира и Международного союза судовладельцев.

"Если мы вместе добьемся признания прибрежных вод Нигерии и Аденского пролива зоной военных действий, то моряки, которых там много работает на танкерах, получат право на двойную ставку зарплаты за риск работы на опасной территории. Кроме того, моряки смогут отказаться от контракта на работу в такой зоне и отправиться домой за счет работодателя", - пояснил Н.СУХАНОВ.

Сухогруз Faina захвачен пиратами у побережья Сомали 25 сентября. В момент разбойного нападения на судне находился экипаж в составе гражданина Латвии, троих россиян и 17 граждан Украины.