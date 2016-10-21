Бельгия обвинила Россию в фабрикации данных об ударе F-16 по Сирии

Он потребовал от Москвы официального опровержения, передает РБК со ссылкой на заявление Минобороны Бельгии.

В сообщении министра обороны Бельгии Стивена Вандепута говорится, что оборонное ведомство России передало военному атташе бельгийского посольства в Москве "так называемые доказательства, которые должны были продемонстрировать, что F-16 бельгийских ВВС были ответственны за авиаудар в районе Алеппо".

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Переданные доказательства "состоят из карты с маршрутом полета, который якобы выполняли бельгийские самолеты", рассказал бельгийский министр. "Из этой карты следует, что идентификационные номера "свой-чужой" не принадлежат бельгийским ВВС, что доказывает, что утверждения Минобороны России являются сфабрикованными", - подчеркнул Вандепут.

Он добавил, что "ожидает официального отказа от безосновательных обвинений".

18 октября Минобороны России заявило об авиаударе по селению Хассаджек в провинции Алеппо, в результате погибли шесть и получили ранения различной степени тяжести еще четыре человека. Ведомство при этом утверждало, что во время налета в данном районе якобы были зафиксированы два F-16 ВВС Бельгии, а самолетов ВКС России "там не было".