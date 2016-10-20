В США за поджог матраса арестовали "человека с половиной головы"
21:53, 20 октября 2016Мир
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В Майами был задержан Карлос Родригес, известный в интернете как «человек с половиной головы» и «человек без мозга», по подозрению в поджоге и покушении на убийство.
По данным полиции, мужчина поджег матрас в своих апартаментах / Miami-Dade County Corrections
Об этом сообщает СNN.
Сообщается, что данное прозвище Родригес получил в связи с травмой головы, полученной при езде в состоянии наркотического опьянения, из-за которой у него деформировался череп и были удалены лобные доли мозга.
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По информации полиции, мужчина поджег матрас в своих апартаментах, в которых помимо него находились еще два человека.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за сутенерство.
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