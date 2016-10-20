В США за поджог матраса арестовали "человека с половиной головы"

Об этом сообщает СNN.

Сообщается, что данное прозвище Родригес получил в связи с травмой головы, полученной при езде в состоянии наркотического опьянения, из-за которой у него деформировался череп и были удалены лобные доли мозга.

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По информации полиции, мужчина поджег матрас в своих апартаментах, в которых помимо него находились еще два человека.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за сутенерство.