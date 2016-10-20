В США за поджог матраса арестовали "человека с половиной головы"

21:53, 20 октября 2016
Мир
1898

В Майами был задержан Карлос Родригес, известный в интернете как «человек с половиной головы» и «человек без мозга», по подозрению в поджоге и покушении на убийство.

Miami-Dade County Corrections

Об этом сообщает СNN.

Сообщается, что данное прозвище Родригес получил в связи с травмой головы, полученной при езде в состоянии наркотического опьянения, из-за которой у него деформировался череп и были удалены лобные доли мозга.

Читайте такжеНовое министерство, такое же могущественное, как когда-то КГБ - Süddeutsche Zeitung

По информации полиции, мужчина поджег матрас в своих апартаментах, в которых помимо него находились еще два человека.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за сутенерство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter