В Мадриде мигранты устроили бунт в центре временного содержания

Об этом пишет РБК со ссылкой на El Confidencial.

Источники издания утверждают, что в стычках участвуют около 60 мигрантов, в основном, алжирской национальности. Часть из них забрались на крышу главного здания.

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По данным издания, при беспорядках получили травмы сотрудники полиции.

Как узнала газета, мигранты скоординировали протест заранее. Некоторые из участников бунта признались работникам центра, что готовят восстание, чтобы попытаться помешать высылке, которая грозит им в ближайшие дни, пишет El Confidencial.