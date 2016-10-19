В Мадриде мигранты устроили бунт в центре временного содержания
05:01, 19 октября 2016Мир
969
На юге Мадрида около 60 мигрантов, находящихся в Центре содержания иностранцев (CIE) устроили бунт против сотрудников безопасности, ответственных за охрану внутри корпуса.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом пишет РБК со ссылкой на El Confidencial.
Источники издания утверждают, что в стычках участвуют около 60 мигрантов, в основном, алжирской национальности. Часть из них забрались на крышу главного здания.
Читайте такжеНа греческом острове Лесбос - столкновения мигрантов с полицией (фото)
По данным издания, при беспорядках получили травмы сотрудники полиции.
Как узнала газета, мигранты скоординировали протест заранее. Некоторые из участников бунта признались работникам центра, что готовят восстание, чтобы попытаться помешать высылке, которая грозит им в ближайшие дни, пишет El Confidencial.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter