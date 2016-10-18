На юге Брюсселя вооруженный ножом мужчина захватил 15 заложников в супермаркете (фото)

Бельгийский государственный телеканал сообщил, что заложники были взяты после неудачной попытки ограбления, передает RTL.

«Вооруженный мужчина удерживает в заложниках 15 человек в супермаркете», - подтвердили данную информацию в полиции.

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Сообщается, что в данный момент полицейские выехали к месту происшествия, состояние заложников неизвестно. По словам очевидцев, мужчина не назвал никаких требований, однако прокричал, что «не собирается идти в тюрьму».

Позже стало известно, полицейские задержали мужчину.

Сообщается, что злоумышленник не оказал сопротивления при задержании.

В ходе операции никто из заложников не пострадал.