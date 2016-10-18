На юге Брюсселя вооруженный ножом мужчина захватил 15 заложников в супермаркете (фото)
21:46, 18 октября 2016Мир
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Неизвестный мужчина с ножом взял в заложники 15 человек в супермаркете Carrefour на юге Брюсселя.
Полиция Бельгии / REUTERS
Бельгийский государственный телеканал сообщил, что заложники были взяты после неудачной попытки ограбления, передает RTL.
«Вооруженный мужчина удерживает в заложниках 15 человек в супермаркете», - подтвердили данную информацию в полиции.
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Сообщается, что в данный момент полицейские выехали к месту происшествия, состояние заложников неизвестно. По словам очевидцев, мужчина не назвал никаких требований, однако прокричал, что «не собирается идти в тюрьму».
Позже стало известно, полицейские задержали мужчину.
Сообщается, что злоумышленник не оказал сопротивления при задержании.
В ходе операции никто из заложников не пострадал.
Фото: rtl.be
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