На юге Брюсселя вооруженный ножом мужчина захватил 15 заложников в супермаркете (фото)

21:46, 18 октября 2016
Мир
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Неизвестный мужчина с ножом взял в заложники 15 человек в супермаркете Carrefour на юге Брюсселя.

полиция бельгия шарлеруа / REUTERS

Бельгийский государственный телеканал сообщил, что заложники были взяты после неудачной попытки ограбления, передает RTL.

«Вооруженный мужчина удерживает в заложниках 15 человек в супермаркете», - подтвердили данную информацию в полиции.

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Сообщается, что в данный момент полицейские выехали к месту происшествия, состояние заложников неизвестно. По словам очевидцев, мужчина не назвал никаких требований, однако прокричал, что «не собирается идти в тюрьму».

Позже стало известно, полицейские задержали мужчину.

Сообщается, что злоумышленник не оказал сопротивления при задержании.

В ходе операции никто из заложников не пострадал.

rtl.be
rtl.be

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