Моряки научились бороться с пиратами

28 октября сомалийские пираты потерпели неудачу при попытке захвата пяти судов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на группировку международных сил, дислоцированных у побережья Сомали. Утверждается, что пиратам не удалось захватить ни одного судна благодаря своевременным действиям капитанов и экипажей подвергшихся нападениям кораблей.

Морякам удавалось уйти от пиратов с помощью удачных маневров, а также благодаря применению водяных пушек. Помогали ли военные отбить пиратские атаки, не уточняется. Также неизвестно, какие именно суда планировали захватить бандиты. 29 октября стало известно о том, что испанский патрульный самолет предотвратил захват панамского нефтяного танкера.

Несколько стран НАТО направили свои военные корабли к побережью Сомали для защиты гражданских судов от нападений, из-за которых Аденский залив стал считаться одним из самых опасных для судоходства мест в мире. За 2008 год пираты захватили несколько десятков судов, часть из них была отпущена за крупный выкуп.

Лента.ру