В результате авиаударов в пригороде Алеппо погибли десятки людей – правозащитники
В результате авиаударов в западных пригородах Алеппо погибли по меньшей мере 23 человека.
Об этом сообщает близкий к оппозиции Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, расположенный в Лондоне, пишет DW.com.
Местные координационные комитеты оценивают количество погибших по меньшей мере 30 человек. Кроме того, Центр сообщает об 11 погибших в одном из восточных районов самого Алеппо. Оппозиционные силы сообщают о 13 погибших.
Жертвы правозащитники приписывают ударам российской военной авиации.
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Как сообщал УНИАН, Великобритания, Франция и Германия намерены убедить Европейский Союз в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций против режима президента Асада и его союзников.