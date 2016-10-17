В результате авиаударов в пригороде Алеппо погибли десятки людей – правозащитники

Об этом сообщает близкий к оппозиции Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, расположенный в Лондоне, пишет DW.com.

Местные координационные комитеты оценивают количество погибших по меньшей мере 30 человек. Кроме того, Центр сообщает об 11 погибших в одном из восточных районов самого Алеппо. Оппозиционные силы сообщают о 13 погибших.

Жертвы правозащитники приписывают ударам российской военной авиации.

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Как сообщал УНИАН, Великобритания, Франция и Германия намерены убедить Европейский Союз в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций против режима президента Асада и его союзников.