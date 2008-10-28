Нарушения на выборах в США будут отслеживать 10 тысяч юристов

В день президентских выборов в США 4 ноября отслеживать нарушения в ходе голосования и оказывать немедленную юридическую помощь американским избирателям будут 10 тысяч юристов, работающих на общественных началах, сообщила пресс-служба организации "Защита выборов" - крупнейшей в США неправительственной коалиции по обеспечению прав американских избирателей.

Участниками коалиции являются более 100 американских юридических фирм, работающих на федеральном и местном уровнях, а также на уровне штатов, уточняет РИА "Новости".

Юристы и адвокаты в день голосования будут вести мониторинг избирательных участков, проводить разъяснительную работу среди избирателей по вопросам процедуры голосования, вести диалог с местными властями, обеспечивать правовую поддержку для тех, кто будет отслеживать ход голосования, а также будут отвечать на вопросы и жалобы избирателей по многоканальной телефонной "горячей линии", которую коалиция открыла для предоставления оперативной юридической поддержки избирателям, жалующимся на нарушения их конституционных прав.

По оценке коалиции в течение оставшихся до начала голосования семи дней на "горячую линию" поступят не менее 200 тысяч звонков, так как во многих американских штатах сейчас проходит досрочное голосование и уже зафиксированы спорные вопросы и ситуации.