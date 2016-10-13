Frankfurter Allgemeine: Долгожданный выпад в сторону России

Об этом пишет Йохен Бухштайнер в статье "Долгожданный выпад в сторону России", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

С тех пор, как Борис Джонсон, человек, который не лезет за словом в карман, занял пост министра иностранных дел, политический Лондон ждал первых дипломатических волнений. В течение трех месяцев, он разочаровывал публику и высказывался очень осторожно, но во вторник пришло его время. Во время дискуссии в Палате общин по поводу гуманитарной ситуации в Сирии Джонсон заявил, что Россия становится "страной-изгоем", и добавил, что виновные в военных преступлениях в Сирии, в конечном итоге, предстанут перед Международным уголовным судом. Ему "хотелось бы", чтобы противники войны пришли на демонстрацию перед зданием посольства России в Лондоне.

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Это были резкие слова того, кого еще несколько месяцев назад называли "сторонником Путина". В мае он подверг критике роль ЕС в Украине, что расценили как защиту российского президента и аннексии Крыма. Но даже без этого, призыв Джонсона к протестам произвел фурор, и спустя всего несколько минут российское посольство в Лондоне назвало его "очень необычным". Позже Москва ужесточила тон и назвала подстрекательство протестующих "позорным". В самой Великобритании все больше распространяется "антироссийская истерия".

Депутаты сравнили Путина с Гитлером

Посольство в Лондоне потребовало от британского министерства иностранных дел доказательств, подтверждающих, что российский самолет обстрелял гуманитарный конвой ООН. Дебаты в Палате общин были "удручающими", сказали московские дипломаты и спросили у британского правительства, чего их страна "достигла" в Сирии. В сообщении говорилось, что Великобритания находится "на неправильной стороне истории".

Никто не ожидал, что спонтанно начавшиеся дебаты по Сирии получат такой отклик. Они были инициированы не правительством или оппозицией, а членом Консервативной партии Эндрю Митчеллом. Бывший министр по оказанию помощи развивающимся странам в течение нескольких месяцев пытается вернуть гражданскую войну в центр обсуждения – правда, с ограниченным успехом. Палата общин была едва заполнена, влиятельных политиков почти не было.

Премьер-министр Тереза Мэй извинилась за отсутствие, до сих пор по ее распоряжению, в правительстве выступал министр по оказанию помощи Прити Пател, а не министр иностранных дел Джонсон.

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Митчелл подготовил свою инициативу по всем правилам. Накануне дебатов в Палате общин он потребовал создания бесполетной зоны над районом боевых действий, но эта мера страшит консервативное правительство. Кроме того, он прибегнул к эффективному средству медиа и сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Бомбардировки Алеппо российскими истребителями напоминают уничтожение испанской Герники немецкими военно-воздушными силами, сказал он.

На самом деле, дебаты прошли так, как ожидалось. Некоторые депутаты поддержали требование Митчелла создать бесполетную зону, но большинство, которое могло бы оказать давление на правительство в этом вопросе, собрать не удалось. Прежде всего, лейбористская партия и шотландские националисты настаивали на продолжении "мирных переговоров". Резкой критике подверглась политика Запада.

Увеличивать риторическое давление на Москву

Повстанческие группы, которых поддерживают Великобритания и США, "также", как и Путин, несут ответственность за преступления против человечности, сообщает "теневой министр иностранных дел" Эмили Торнберри. Кроме того, Великобритания не может осуждать преступления в Сирии, до тех пор, пока она поставляет оружие и самолеты-истребители в Саудовскую Аравию, которая авиаударами в Йемене нарушает международное право.

Некоторые депутаты требовали более жестких санкций в отношении Москвы, но создание бесполетной зоны, которую необходимо защищать военными методами, большинство отклонили как неприемлемый подход. Он "симпатизирует" всем, кто требует такой зоны, сказал Джонсон, но это можно реализовать только, "когда мы будем готовы сбивать самолеты и вертолеты" – подразумевая российские. Джонсон следовал линии правительства – не ввязываться в войну, и просто увеличивать риторическое давление на Москву.

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Его непрямой призыв к протестам перед посольством России вызвал непонимание не только в Москве. "Нам всем нужно быть немного более осторожным и следить за безопасностью нашего посольства в Москве, если мы призываем к демонстрациям здесь, в Лондоне", - сказал бывший глава британской разведки Джон Соуэрс в среду. Нужно думать о последствиях.