Роковая женщина

За два дня до вторых телевизионных дебатов с демократкой Хиллари Клинтон газета Washington Post опубликовала видео с записанным в сентябре 2005 года разговором подрабатывавшем в те времена на различных телевизионных шоу мастером разговорного жанра Трампа с телеведущим Билли Бушем. Находясь в закрытом автобусе у входа в зал, где снимали очередное телевизионное шоу, Дональд хвастает, как «завалил в постель» замужнюю женщину.

Увидев у дверей автобуса длинноногую красавицу Зукер, Трамп учит молодого Буша тактическим приемам общения звезд мужского пола с привлекательными женщинами: «Я лучше пожую «Тик-Так» на случай, если начну ее целовать. Знаешь, меня автоматически привлекают красавицы – сразу начинаю их целовать. Это – как магнит. Мне даже ждать не приходится. Когда ты – звезда, они позволяют тебе делать это. Тебе позволено все, что угодно».

Сложно найти для борца за президентский пост любой страны более неудобное время для публикации подробностей секс-скандала, чем за четыре недели до выборов

Развивая свою наступательную тактику, Трамп отдал должное своей любви к женским ногам и порекомендовал племяннику Джорджа Буша при разговоре с красавицами не тратить понапрасну время и сразу хватать дам за интимное место. На этом двери автобуса открылись, и будущий (в то время) кандидат на должность президента крупнейшей державы мира устремился к Зукер. Понятное дело, с объятиями и поцелуями.

Сложно найти для борца за президентский пост любой страны более неудобное время для публикации подробностей секс-скандала, чем за четыре недели до выборов.

За полтора года кампании Трамп кого только не обидел: мексиканцев, мусульман, эмигрантов, ветеранов, представителей сексуальных меньшинств, женщин…О последних он, кстати, отзывался как о «свиньях» и «собаках», но удивительным образом такое откровенное хамство пока сходило ему с рук, благодаря стабильной поддержке белой мужской части населения Америки.

Еще в сентябре многие опросы общественного мнения показывали практически равные шансы Клинтон и Трампа, но первые телевизионные дебаты закончились уверенной победой Хиллари, показавшей себя мудрой и готовой к управлению сверхдержавой личностью.

И вот – новый удар, который Трамп из прошлого нанес сам по себе. Принуждение к сексу замужней женщины само по себе является грехом для многих религиозно настроенных американцев (таковых особенно много среди республиканцев). Здесь оно было усугублено фактом, что Трамп в этот момент был сам – в третий раз – женат, причем, его жена Мелания ожидала рождения ребенка.

И вот – новый удар, который Трамп из прошлого нанес сам по себе

Вялые извинения Трампа, мол, все, что говорил – пустая мужская болтовня, – мало кого сумели разубедить в простой мысли: этот человек не имеет моральных качеств, чтобы стать президентом США.

«Этот не тот человек, которого я кому-нибудь посоветовал в качестве выбора для нового хозяина Овального кабинета», - прокомментировал секс-скандал нынешний президент США и образец семейного мужчины Барак Обама.

Прислушаются ли американцы к совету 44 президента своей страны при выборе 45-го главы государства?

Пока опросы показывают, что Клинтон опережает на 20% своего конкурента из лагеря республиканцев среди женской части избирателей, но Трамп при этом опережает Хиллари на 12% у избирателей мужчин. Общий баланс сил также на стороне экс-госсекретаря США, но решающего преимущества, гарантирующего победу 8 ноября и титул первой американской женщины-президента, пока социологами зафиксировано не было.

Улучшаться ли ее шансы в результате секс-скандала с конкурентом? Скорее всего, да, о чем свидетельствует массовое бегство республиканцев из лагеря скандального Трампа. Но современная Америка представляет собой удивительную страну, разделенную такими глубокими противоречиями и полную таких парадоксов, что любые прогнозы могут стать пустыми словами в день голосования. Сообщения в социальных сетях знакомых американцев, по большому счету, суммируются в одной фразе: «Выбирать не из кого, все плохи!».

Но кого-то они в любом случае назовут 45-м президентом Америки, человеком, который будет призван разрешать многие мировые конфликты, в том числе, завершать войну путинской России с Украиной. И здесь главный вопрос: на каких условиях?

А пока президентская кампания в США пополнила перечень очередных громких секс-скандалов, влиявших на ход мировой истории. Как это уже было с Кеннеди и Монро, а также – Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Только в случае с Трампом все как-то мельчает. Не находите?

Юрий Куликов