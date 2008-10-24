Российская армия не справится с соперником, мощнее Грузии

Военные действия России в Грузии показали, что российская армия не адаптировалась к постсоветским реалиям и не справится с более мощным соперником.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет экспертов независимого исследовательского агентства Jane`s Strategic Advisory Services (JSAS).

"Несмотря на внешний военный успех, августовская война на самом деле обнаружила множество глубинных слабых мест российской армии", - говорится в отчете JSAS.

"Центральная проблема в том, что российское политическое и военное руководство привержено сценарию холодной войны... В фокусе (его) внимания остается способность большой армии задействовать свою превосходящую огневую мощь... Мало интереса уделяется меньшим, но лучше тренированным и мобильным силам", - сказано в документе.

"Прежде чем российские вооруженные силы смогут потягаться с соперником, более крупным или лучше экипированным по сравнению с армией Грузии, им потребуется улучшить систему командования и уровень подготовки", - говорится в отчете.