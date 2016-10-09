В Турции в результате подрыва автомобиля погибли 8 военных, еще 5 получили ранения

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Турции.

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По информации телекомпании NTV, на месте взрыва образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной до 6 метров.

За инцидент ответственны боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), также сообщил телеканал.

В район ЧП направлены дополнительные подразделения полиции и машины скорой помощи.

Проводится операция по прочесыванию местности и ликвидации боевиков.