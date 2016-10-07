На юго-западе Пакистана взорвалась бомба в пассажирском поезде (фото)

Об этом сообщает ABC News.

В результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере шесть человек, еще 19 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

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По уточненным данным, бомба взорвалась недалеко от села Маха в провинции Белуджистан.

Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саада Рафик назвал произошедшее «актом терроризма».

В настоящее время никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее в Стамбуле произошел теракт.