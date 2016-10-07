На юго-западе Пакистана взорвалась бомба в пассажирском поезде (фото)
16:30, 07 октября 2016Мир
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На юго-западе Пакистана в пассажирском поезде, который следовал из Кветты в Равалпинди, произошел мощный взрыв.
В результате взрыва погибли не меньше 6 человек / twitter.com/CatchNews
Об этом сообщает ABC News.
В результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере шесть человек, еще 19 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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По уточненным данным, бомба взорвалась недалеко от села Маха в провинции Белуджистан.
Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саада Рафик назвал произошедшее «актом терроризма».
В настоящее время никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Напомним, ранее в Стамбуле произошел теракт.
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