Во главе ООН с благословения Москвы - Die Presse

Об этом пишут Кристиан Ульч и Андреас Цумах в статье "Во главе ООН с благословения Москвы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В конце концов, все прошло на удивление быстро, и потом все были в значительной степени довольны выбором – даже правозащитные организации. 15 членов Совета Безопасности ООН согласились, что Генеральным секретарем ООН должен стать Антониу Гутерриш. У 67-летнего португальца хорошая репутация. Он энергичный, бодрый, умный и бесстрашный в борьбе с влиятельными лидерами. В течение десяти лет, с 2005 по 2015 год, инженер-электрик возглавлял агентство ООН по делам беженцев (УВКБ). Одним из первых его решений было сокращение числа сотрудников в штаб-квартире и отправка большего количества помощников на места. Это было необходимо. Во время его пребывания в должности, прибыло самое большое количество беженцев со времен окончания Второй мировой войны.

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Гутерриш – политик до мозга костей. Социалист начал свою карьеру после революции гвоздик в 1974 году, вырос до генерального секретаря своей партии, и в 1995 году, в конце концов, стал премьер-министром Португалии (до 2002 года). Многие помнят его еще по одной причине. Гутерриш был председателем Европейского совета и президентом Социалистического Интернационала (1999-2005), когда ЕС ввел санкции против черно-синего правительства.

Еще в понедельник они говорили "нет"

Из всех кандидатов в преемники главы ООН Пан Ги Муна, у португальца было наиболее убедительное выступление на общественных слушаниях. На всех шести тайных пробных голосованиях в Совете Безопасности с июня этого года, социалист из государства НАТО значительно опережал остальных кандидатов. Но даже во время пятого пробного голосования были голоса против его кандидатуры. По информации газеты "Die Presse", один из них был от России. Тем не менее, еще в понедельник Виталий Чуркин, представитель России в ООН, настаивал на том, что на этот раз Генеральный секретарь должен быть женщиной родом из Восточной Европы. Во время своего визита в Словению Путин также убеждал принимающую сторону, что теперь очередь Восточной Европы. Но на шестом пробном голосовании в среду Чуркин поставил отметку возле имени Гутерриша.

Почему Россия переключилась на Гутерриша? В кругах ООН ходят слухи, что в условиях напряженности в отношениях с Западом из-за Сирии и Украины, Путин хотел, чтобы это стало жестом единства. В пользу этого предположения говорит и демонстративная манера, в которой Чуркин представил это единство общественности. В субботу Чуркин на месяц принял председательство в Совете Безопасности. Российский дипломат прошел со всеми своими 14 коллегами-послами перед камерами и микрофонами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и встал рядом с послом США Самантой Пауэр, с которым в последние две недели вел ожесточенные словесные войны по вопросу сирийского конфликта. "После нашего шестого пробного голосования, у нас теперь есть явный фаворит, его зовут Антониу Гутерриш", - сказал он. Пауэр подтвердила: "В конце не осталось кандидатов, чей опыт, видение и гибкость в ряде областей были бы убедительными, все прошло удивительно миролюбиво и без споров".

Гутерриш обошел женщин

Западные дипломаты указали на то, что уже на первом пробном голосовании голосов против Гутерриша не было. То есть, это просто уловка Москвы. Выборы Генерального секретаря всегда были отделены от других разногласий между Россией и Западом.

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В Совете безопасности с отказом столкнулись два кандидата: на шестом пробном голосовании против главы ЮНЕСКО из Болгарии Ирины Боковой проголосовали два государства с правом вето, так же, как и против комиссара ЕС и экс-президента Всемирного банка Кристалины Георгиевой, которая присоединилась к кампании две недели назад. Против главы Программы развития ООН ЮНЕП, Хелен Кларк, бывшего премьер-министра Новой Зеландии, было три вето, против экс-министра иностранных дел Аргентины Сусаны Малкорра – одно.

После семи генеральных секретарей-мужчин с 1945 года, женщин снова не приняли в расчет. Это может привести к тому, что Генеральная Ассамблея не согласится с решением Совета Безопасности в пользу Гутерриша, как сделала бы ранее. Некоторые государства, вероятно, проголосуют против.