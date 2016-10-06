В России заявили, что США могут готовить удар по силам Асада в Сирии
17:06, 06 октября 2016Мир
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В Минобороны РФ допускают, что "утечки" в СМИ об обсуждении в США возможности ударов по армии Сирии могут быть прологом реальных действий, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны РФ сообщили, что США могут готовиться к нанесению ударов по силам Асада / REUTERS
"В ряде авторитетных западных СМИ опубликованы "утечки" об обсуждении в администрации Белого дома возможности нанесения ракетных и воздушных ударов по позициям сирийских войск. История показывает, что нередко подобные вбросы оказываются прологом реальных действий", — цитирует Конашенкова РИА Новости.
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Конашенков подчеркнул, что особое беспокойство вызывает информация, что "инициаторами данных провокаций являются представители ЦРУ и Пентагона, которые еще в сентябре докладывали своему президенту о якобы управляемости боевиков "оппозиции", а сегодня лоббируют "кинетические" сценарии в Сирии".
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