В России заявили, что США могут готовить удар по силам Асада в Сирии

"В ряде авторитетных западных СМИ опубликованы "утечки" об обсуждении в администрации Белого дома возможности нанесения ракетных и воздушных ударов по позициям сирийских войск. История показывает, что нередко подобные вбросы оказываются прологом реальных действий", — цитирует Конашенкова РИА Новости.

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Конашенков подчеркнул, что особое беспокойство вызывает информация, что "инициаторами данных провокаций являются представители ЦРУ и Пентагона, которые еще в сентябре докладывали своему президенту о якобы управляемости боевиков "оппозиции", а сегодня лоббируют "кинетические" сценарии в Сирии".