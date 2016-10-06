Министр обороны Британии: "Аль-Каида" готовит серию терактов в Европе

11:05, 06 октября 2016
Мир
2207

Террористическая группировка "Аль-Каида" намерена осуществить серию терактов в Европе, в частности в Великобритании. 

Миниистр обороны Великобритании Майкл Фэллон / REUTERS

Об этом сообщает издание Еxpress со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона. 

Так,  Фэллон заявил, что джихадистская группировка не повержена и представляет собой "очень открытую угрозу" для Великобритании и Европы.

Он сказал: "Аль-Каида до сих пор жива и здорова в Афганистане, в Сирии, в Йемене и в других местах.

Читайте такжеВ США подан первый иск к Саудовской Аравии за теракты 11 сентября

Отмечается, что свое влияние в группировке усилил сын экс-лидера "Аль-Каиды" Усамы Бен Ладена Хамза, после записанных им в последние месяцы видеообращений.

Как ранее сообщал УНИАН, террористическая организация "Аль-Каида" заявила в мае о планах создать свой халифат на территории Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter