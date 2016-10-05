Кремль придумал, как упростить отправку срочников на убой

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

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Согласно сообщению, такая инициатива нужна для "решения задач в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России".

Контракты могут заключаться на срок от 6 до 12 месяцев служащими по призыву или находящимися в запасе.

Нынче краткосрочные контракты разрешены для ликвидации последствий стихийных бедствий или же "восстановления конституционного порядка".

В российском оборонном ведомстве предлагали расширить перечень условий, при которых разрешается заключать краткосрочные контракты, еще в 2015 году, пишет Слон.

"Заключение контракта должно происходить по какой-то чёткой процедуре. Для этого должны быть официальные юридические документы, правоустанавливающие ситуацию: например, что это борьба с международным терроризмом за рубежами нашей родины. А где у нас такие документы? Где у нас документы по Украине (Россия отрицает участие в конфликте на территории Украины - УНИАН), по Сирии? Да, разрешили использовать войска, а дальше? Я не понимаю, зачем им на полгода контракт, когда они всё равно по контракту туда народ направляют. Думаю, они хотят повторить историю чеченской войны, когда заставляли солдат спустя полгода службы по призыву подписывать контракт", - заявляла Русской службе Би-би-си ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.