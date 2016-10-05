Самый богатый депутат российской Госдумы оказался владельцем 59 квартир

Об этом пишет РБК со ссылкой на декларации парламентариев.

У него 56 квартир в Архангельской области, три - в Московской, а также около 200 транспортных средств, по большей части - строительная техника. По информации РБК ,у нового депутата восемь компаний, строящих дороги и недорогое жилье.

Доход Палкина составил 1,5 млрд рублей (622 млн гривень), правда, как депутат областного парламента, он указывал другую сумму – 483 млн рублей. По его утверждению, 1,5 млрд рублей - «общий валовый оборот возглавляемого им холдинга», а 483 млн рублей (200 млн гривень) - личный.

У «Единой России» в Госдуме седьмого созыва будут рекордные 343 места. Столько депутатских кресел партия заработала по итогам выборов, которые проходили по смешанной схеме: половину парламента распределили по итогам голосования по партийным спискам, а половину заняли одномандатники.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

20 сентября украинский парламент принял постановление относительно Заявления Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы РФ. 28 сентября прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовные дела против лиц, избранных на территории оккупированного Крыма в Госдуму России.

По информации, которая содержится на официальном сайте ЦИК России, в Госдуму на территории оккупированного Крыма избраны по списку партии «Единая Россия» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталия Поклонская, а также в одномандатных округах избраны Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.