Самый богатый депутат российской Госдумы оказался владельцем 59 квартир
Самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва стал Андрей Палкин из Архангельской области, которого избрали по одномандатному округу от «Единой России».
Об этом пишет РБК со ссылкой на декларации парламентариев.
У него 56 квартир в Архангельской области, три - в Московской, а также около 200 транспортных средств, по большей части - строительная техника. По информации РБК ,у нового депутата восемь компаний, строящих дороги и недорогое жилье.
Доход Палкина составил 1,5 млрд рублей (622 млн гривень), правда, как депутат областного парламента, он указывал другую сумму – 483 млн рублей. По его утверждению, 1,5 млрд рублей - «общий валовый оборот возглавляемого им холдинга», а 483 млн рублей (200 млн гривень) - личный.
У «Единой России» в Госдуме седьмого созыва будут рекордные 343 места. Столько депутатских кресел партия заработала по итогам выборов, которые проходили по смешанной схеме: половину парламента распределили по итогам голосования по партийным спискам, а половину заняли одномандатники.
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Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.
19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.
20 сентября украинский парламент принял постановление относительно Заявления Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы РФ. 28 сентября прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовные дела против лиц, избранных на территории оккупированного Крыма в Госдуму России.
По информации, которая содержится на официальном сайте ЦИК России, в Госдуму на территории оккупированного Крыма избраны по списку партии «Единая Россия» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталия Поклонская, а также в одномандатных округах избраны Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.