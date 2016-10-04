The Daily Beast: как Путин подпитывает взбесившихся правых в Европе

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Как Владимир Путин подпитывает взбесившихся правых в Европе", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Виктор Орбан, лидер правых в Венгрии, предложил своему народу простую формулу: придите на референдум и проголосуйте против приема лиц, ищущих убежища, и вы будете защищены от терроризма в вашей стране.

Премьер-министр Орбан также пообещал, что если люди не придут на миграционный референдум в воскресенье, Венгрия потратит впустую более $ 36 млн – сумма, которую власти выделили на организацию голосования, призванного отклонить квоты Европейского союза на прием 1229 беженцев. Это цена, которую нужно заплатить, чтобы остановить терроризм, сказал Орбан. (По мнению критиков, это анти-гуманные расходы на сумму $30 000 на человека.)

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Как сегодня часто бывает в Европе, результаты были запутанными, и тревожными.

Орбан сравнил мигрантов с "ядом". Венгрия "пошлет Европу к черту", - сказал он, пообещав изменить конституцию Венгрии, чтобы у Европейского союза не было права навязывать стране любые правила без одобрения национального парламента.

Стоит напомнить, что это та же страна, которая примерно десять лет назад радовалась своему членству в ЕС. Теперь она хочет поменять всю структуру.

В действительности, Орбан не получил массовой поддержки избирателей. В воскресенье в референдуме приняли участие только 43,3% или 3,58 млн граждан, это означает, что голосование не действительно. Но 98% тех, кто все же голосовал, сказали "нет" приему большего количества мигрантов.

Как мы знаем, Венгрия – это не единственная страна, где крайне правые лидеры (вдохновленные и способствующие росту ксенофобии) настаивают на большей автономии от Европы.

В соседней Австрии почти 52% избирателей поддерживают ультраправую "Партию свободы". В этой стране изящной архитектуры, красивых пейзажей и лучшей музыки в мире, сейчас на подъеме правый национализм.

На прошлой неделе в Вене, европейские лидеры собрались для эмоционального разговора о судьбе сотен тысяч беженцев.

Германия устала от своей роли одинокого героя и попыток справиться с самой большой миграционной волной в Европе со времен Второй мировой войны. Она выполнила свой долг, открыв свои двери для 2 миллионов человек, и теперь "должны присоединиться другие страны ЕС", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель собранию премьеров и глав государств ЕС.

Меркель, чья партия понесла болезненные потери на региональных выборах, казалась разбитой из-за всей той критики, которая обрушилась на нее из-за ее великодушной миграционной политики. Она предложила ЕС заключить сделки с развивающимися странами – Африкой, Пакистаном и Афганистаном, чтобы отправить домой тех, кому отказали в предоставлении европейского убежища.

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Ни один из ее коллег не собирался принимать эстафету. Ключевые лица ЕС жаловались, что экономика их стран страдает, что миграционный кризис заставил людей больше думать о своей частной собственности и национальной идентичности.

Политики согласились, что сейчас самое время закрыть западный Балканский маршрут "навсегда", президент Европейского совета Дональд Туск потребовал, чтобы участники переговоров нашли виновных, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Грецию за то, что она не сумела защитить свои границы. Австрия продолжила оказывать давление на своих соседей, чтобы те закрыли свои границы для лиц, ищущих убежища.

Слон в комнате, восходящий ультраправый бегемот, триумфально танцевал в Вене.

Молодые австрийские редакторы, журналисты, издатели и предприниматели беспокоятся о будущем своей демократии. Издатель Индиана Лейбовичи сказал, что больше не доверяет телевизионным новостям. "Телевизионная пропаганда полна политических манипуляций. Я не смотрю местное телевидение. И также не смотрю Russia Today", - добавил он. "Больше всего меня беспокоит подъем ультраправого крыла, вдохновленного нацизмом", - сказал Лейбовичи.

Те, кто ненавидит беженцев, объединились в один "антииммиграционный кулак", в который вошли политики из Австрии, Венгрии, Италии, Румынии и Франции. Известно, что у некоторых из них фашистские, если не нацистские, предпосылки. И Москва поощряет каждый шаг их пути.

"Чем более радикально правыми становятся эти политики из Франции, Италии, Австрии, Венгрии или других стран ЕС, тем больше шансов, что они будут лоббировать интересы Кремля", - говорит Антон Шеховцов, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

У кандидата от "Партии Свободы", Норберта Хофера, очень хорошие шансы стать следующим президентом Австрии, на выборах, которые, наконец, пройдут 2 декабря.

В разгар миграционного кризиса в Австрию приезжали 10 000 беженцев в день, и крайне правые политики быстро увидели в этом новые возможности. Как Дональд Трамп со своей стеной, и Орбан с его забором из колючей проволоки и усиленной охраной на южной границе Венгрии, они пообещали принять суровые меры в отношении мигрантов.

Как рассказал The Daily Beast Александр Варжилек, глава Совета австрийской прессы, "тема миграции в течение десятилетий была на повестке дня "Партии свободы", и теперь австрийский народ боится".

Создается впечатление, что миллионы мусульман, которые спасаются от войн в Сирии, Ираке и Афганистане, принесут с собой насилие, как инфекцию, и доказанное присутствие среди них джихадистов постоянно используется демагогами правых.

"Мы находимся в большей опасности, чем можем себе представить", - заявил в понедельник Антал Роган, член кабинета министров Венгрии. Если ЕС добьется своего, сказал он, иммигранты появятся в каждом городе и деревне Венгрии.

Россия играет отнюдь не конструктивную роль во всем этом.

Одна из ведущих фигур в "Австрийской Партии Свободы" – это русскоговорящий Йохан Гуденус, который часто встречается с ведущими российскими и белорусскими политиками и бизнесменами, с целью установить более тесные отношения с Кремлем.

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Выступая на пресс-конференции в январе, Гуденус похвалил президента России Владимира Путина за то, что он действует в интересах российского народа, и призвал европейских лидеров следовать примеру Путина. Они должны "действовать так, как ожидает от них народ, а не в интересах американцев или НАТО", - сказал Гуденус. Он настаивал на том, что США "навязали" Европе введение экономических санкций в отношении России после аннексии Крыма.

"Если ЕС одновременно вводит санкции против России, европейской страны, и ведет переговоры о членстве с Турцией (страной, не входящей в ЕС), значит, ЕС ступил на опасный маршрут", - сказал Гуденус.

(Отец Гуденуса, Йон Гуденус, получил некую известность в 1995 году, когда отрицал существование нацистских газовых камер во время Холокоста. Десять лет спустя, подобно Жан-Мари Ле Пену во Франции, он продолжает эту зловещую риторическую игру. На вопрос о том, действительно ли существовали газовые камеры в Третьем рейхе, он ответил: "Я считаю, что мы должны обсудить эту тему со всей серьезностью и не вынуждать себя отвечать только "да" или "нет ".)

В июне 2014 года, вскоре после того, как ни один из членов ООН не поддержал аннексию Крыма Россией, спикер Госдумы Сергей Нарышкин пригласил младшего Гуденуса в Москву. Там, Гуденус обвинил ЕС, "заложника НАТО", в украинском кризисе и похвалил политику Кремля.

Венгерский лидер Орбан также одобрил "нелиберальную демократию" Путина. "Россия не враг Венгрии. Она наш партнер", - сказал Орбан ранее в этом году, стоя рядом с Путиным и обещая, что в ближайшее время ЕС отменит свои экономические санкции в отношении России.

Невероятная ирония. Крайне правые лидеры в Венгрии, Италии, Франции, Нидерландах, Австрии и Германии поспешили закрыть границы и отказаться от мечты о единой Европе в пользу старого национализма. Москва всеми силами пытается раздавить сепаратистов внутри России. Но Кремль поощряет группы, которые могут расколоть даже старые национальные государства Западной Европы. Россия принимала у себя непризнанные в мире республики, в том числе и сепаратистов из Каталонии, Северной Ирландии, и даже из Соединенных Штатов – Калифорнии и Техаса!

Почему Кремль решил стать союзником правых партий и лидеров сепаратистов? "Кремлю нужен еще какой-нибудь козырь, помимо газа, чтобы он мог размахивать им перед Западом и сказать: вот кто наши друзья и союзники", - говорит Александр Верховский, руководитель информационно-аналитического центра "Сова" в Москве.

Большинство населения не поддерживает собственные крайне правые партии России, в том числе, "Родину" и Либерально-демократическую партию России. Что касается ультра-националистических движений, которые были популярны 4-5 лет назад, некоторые из их членов были арестованы, другие – бежали в Украину.

Кремль запретил книгу Гитлера "Mein Kampf" (недавно переизданную в Германии), но он подпитывает ультраправых в Западной Европе и Соединенных Штатах, чтобы создать "альтернативные механизмы", позволяющие ему расширить свое влияние, - говорит Шеховцов.

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Ситуация на данный момент такова, что среди либеральных европейцев царит любопытный вид оптимизма, основанного на пессимизме: Ультраправые победят, утверждают они, но потом потерпят неудачу.

"Как только крайне правая партия возглавит правительство", - сказал The Daily Beast австрийский предприниматель Михаэль Планкенштайнер, - "люди быстро начнут понимать, что они не способны изменить ситуацию к лучшему с помощью простых заявлений, в которых отражены текущие опасения".

Скоро эти аргументы подвергнутся испытанию в Австрии.