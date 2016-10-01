Обмен обстрелами: Индия и Пакистан обвиняют друг друга в нарушении перемирия в Кашмире

Обе страны заявили, что их войска утром открыли огонь в ответ на действия другой стороны на линии контроля - де-факто границе между двумя странами в Кашмире, передает DW.

"Индийские силы вновь открыли неспровоцированный огонь и осуществили обстрелы на линии контроля в секторе города Чамба", - сказано в заявлении пакистанской армии. В заявлении отмечается, что открытый пакистанскими военными огонь в ответ "заставил индийское оружие замолчать".

В свою очередь, представитель министерства обороны Индии заявил, что именно пакистанские солдаты открыли огонь на линии соприкосновения первыми, и произошло это в секторе города Акнур. О потерях ни одна из сторон не сообщает.

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Напомним, ситуация на линии контроля между Индией и Пакистаном в районе Кашмира усложнилась, когда 18 сентября на индийскую пограничную заставу в индийском штате Джамму и Кашмир напала группа террористов. Тогда погибли 18 индийских военнослужащих. Индийская сторона обвинила в этом нападении Пакистан. После этого инцидента на линии контроля несколько раз возникали перестрелки. В частности, в результате перестрелки 29 сентября погибли двое пакистанских военных.

Спор за регион Кашмир между Индией и Пакистаном продолжается с 1947 года. На протяжении всего этого времени отношения между двумя странами, владеющими ядерным оружием, остаются очень напряженными. За этот период между странами произошло три войны, две из которых вспыхнули через Кашмир.