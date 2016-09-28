У Путина не захотели ответить, готова ли Россия выдать виновных в атаке на "Боинг" над Донбассом

Отвечая на вопрос журналистов, если Нидерланды обвинят лиц, находящихся в РФ, в атаке на самолет, готова ли Москва передать их для судебного разбирательства на Западе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться обнародования результатов расследования, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

«Гипотетические рассуждения в таком серьезном деле неуместны. Давайте дождемся самого доклада», - сказал Песков.

При этом он утверждает, что Москва всегда настаивала на объективном расследовании катастрофы МН17.

«В данном случае нельзя оперировать сообщениями СМИ, «сливами» в СМИ, нужно дождаться доклада, посмотреть, какие там фразы будут, какие заключения будут делаться. Российская сторона была, есть и будет оставаться предельно открытой и настаивать на беспристрастном и полном расследовании этой трагедии», - сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о том, что предоставила исчерпывающую информацию по этой трагедии.

Вместе с тем он добавил, что «мы всегда отмечали, что не все страны предоставили такой массив информации и по-прежнему не представили радарные данные».

По словам Пескова, только после публикации доклада можно будет говорить об «уровне этих утверждений и их убедительности».

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малазийского «Боинга».

Сегодня в Гааге около 14.00 на пресс-конференции международная совместная следственная группа объявит предварительные результаты расследования по уголовному производству авиакатастрофы «Боинга».