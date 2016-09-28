При жизни Шимон Перес завещал свои органы больным

Бывший президент Израиля Шимон Перес, который скончался в ночь на среду, завещал свои органы для пересадки больным людям. Об этом сообщают "Вести.Израиль".

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"Роговицы его глаз взяты для трансплантации. Перес участвовал в продвижении национальной программы донорства и лично подписал карточку "Ади". Здесь он с ней на фото", - отмечает издание.

"Карта Ади" получила свое название от имени Эхуда Бен-Дрора, скончавшегося, так и не дождавшись пересадки почки.

Она свидетельствует о желании и готовности ее владельца пожертвовать органы после смерти людям, для которых трансплантация является единственным шансом на спасение. Подпись на карте является своеобразным завещанием владельца карточки "Ади", которое помогает членам его семьи принять решение о пожертвовании его органов.

Как сообщал УНИАН, один из отцов-основателей Израиля, бывший президент и премьер-министр, Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет.