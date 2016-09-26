Süddeutsche Zeitung: Вячеслав Володин – безжалостный прагматик Путина

Об этом пишет Юлиан Ханс в статье "Вячеслав Володин – безжалостный прагматик Путина", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Совершенно ясно, кто отдает команды в российской "управляемой демократии". Но менее известны те, кто на самом деле стоит у руля или в машинном отделении "государственного парохода". Вячеслав Володин – хороший тому пример. В последние пять лет на посту заместителя главы администрации президента, этот человек с заостренными, черными бровями был ответственным за внутренние дела. В том числе, за организацию выборов, контроль работы Думы, партий и общественных организаций.

Кто хотел повлиять на закон, обращался не к партиям или комитетам парламента, а к Володину. Это отличие лояльной и реальной оппозиции. Одни согласовывают свои инициативы с Володиным, другие отказываются это делать, и теряют все шансы попасть на государственное телевидение и в парламент. В выходные партия "Единая Россия" по рекомендации президента назначила его спикером новоизбранной Думы. Володин изменил адрес, но задачи, вероятно, останутся теми же.

Володин был председателем Думы, затем вице-премьером

Политические убеждения Володина определить сложно. Его считают представителем безжалостного прагматизма. Под его руководством был ужесточен печально известный "закон об агентах", направленный против российских НПО, еще больше ограничена свобода собраний и мнения, и расширены полномочия органов безопасности.

Для его роли в "машинном отделении" власти даже полезно то, что Володин изучал инженерное дело. Лишь позже он получил юридическое образование. В 1990 году он стал депутатом в его родной Саратовской области, а затем – вице-губернатором. В Москве он был членом партии "Родина", которая позже слилась с "Единой Россией". С 2007 по 2010 годы он был заместителем председателя Думы, а затем короткое время заместителем главы правительства во время пребывания Путина на посту премьер-министра. После обмена постами с Дмитрием Медведевым Путин привел Володина в Кремль. 52-летний чиновник служит примером того, что получить повышение в элите Путина возможно, даже если вы не из секретной службы и не из Санкт-Петербурга.

Чтобы представить публике малоизвестного игрока, новостной портал Medusa сравнил его с Фрэнсисом Андервудом из американского телесериала "Карточный домик". Оба заядлые закулисные руководители, но в критические моменты Володин отличается от героя американского сериала: он гораздо более лоялен. Два года назад, он выразил состояние современной России в одном предложении: "Пока будет Путин, будет и Россия. Нет Путина, нет России". Нет никаких сомнений в том, что новоизбранный парламент под руководством Володина будет следовать этому принципу.