Лидеры ЕС согласились на новые требования к банкам

Лидеры ЕС практически договорились о принципах преодоления финансового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом поздно вечером 15 октября на пресс-конференции по завершении первого дня заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) заявили Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

«Что касается финансового кризиса, Европа вся полностью поддержала решения, одобренные лидерами стран зоны евро в прошлое воскресенье», - заявил Н.САРКОЗИ.

По его словам, лидеры ЕС поддержали новые предложения, касающиеся требований к капиталу банков, высказались за усиление надзора за деятельностью банковских учреждений, особенно транснациональных, а также одобрили создание антикризисного отдела, который будет служить для обмена информацией, координации действий, предоставления советов в случае необходимости.

«Мы единодушны что касается срочных мер, а также единодушны в вопросе необходимых изменений на рынке. Нам нужно перестроить капитализм. Это означает, что мы не оставим этот кризис без извлечения уроков из него», - отметил Президент Франции.

Президент Еврокомиссии также добавил, что одного ответа Европы на финансовый кризис будет недостаточно.

«Мы согласны идти дальше с глобальными предложениями», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Брюсселе началось двухдневное заседание Европейского Совета, основными темами которого является будущее Лиссабонского соглашения, финансовый кризис, борьба с климатическими изменениями и отношения с Россией в свете российско-грузинской войны.

12 октября лидеры стран еврозоны на своем мини-саммите в Париже согласились гарантировать поддержку банкам, которые нуждаются в такой поддержке до конца 2009 года. На эти целые страны еврозоны готовы израсходовать до 2 трлн. евро.