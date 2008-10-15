На саммите ЕС обсудят финансовый кризис и переговоры с Россией

10:23, 15 октября 2008
Мир
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Двухдневный саммит стартует сегодня

В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза.

Как передает радио «Свобода», лидеры 27 стран, как ожидается, обсудят меры по борьбе с финансовым кризисом, включая согласованные на прошлой неделе государствами еврозоны многомиллиардные планы поддержки банковской системы.

Другой темой саммита станет вопрос о возобновлении переговоров с Россией о стратегическом партнерстве, приостановленных после российско-грузинского конфликта.

 

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