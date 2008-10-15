Назван лучший мэр в мире (фото)

Мэр Кейптауна Хелен ЗИЛЛЕ была названа лучшей главой городской администрации в мире, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Приз присуждается независимой организацией City Mayors, занимающейся исследованиями в области политики, культуры, экономики, образования, здравоохранения и других сфер.

Х.ЗИЛЛЕ была отмечена за усилия в борьбе с преступностью и организацию подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в десяти городах ЮАР (в том числе в Кейптауне) в 2010 году.

City Mayors отобрала 820 кандидатов на звание лучшего мэра. В течение 18 месяцев жюри сокращает список и определяет победителя из 11 оставшихся претендентов. Организация вручает награды с 2004 года.

Второе место в рейтинге мэров 2008 года занял глава городской администрации Цюриха (Швейцария) Эльмар ЛЕДЕРБЕРГЕР, третье – мэр Чакао (Венесуэла) Леопольдо ЛОПЕС.