Семья Цукерберга отдаст 3 миллиарда долларов на борьбу с болезнями
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и его жена-педиатр Присцилла Чан анонсировали амбициозный проект по направлению 3 миллиардов долларов в следующие 10 лет на борьбу с болезнями.
Об этом супруги сообщили во время конференции в Сан-Франциско, пишет USA Today.
По словам доктора Чан, цель данной идеи – "работать вместе, чтобы лечить, предупреждать или сдерживать все болезни наших детей".
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Среди прочего, пара направит 600 миллионов долларов научному центру в Сан-Франциско, который занимается биологическими исследованиями.
Цукерберг отметил, что он и его жена хотят "сделать будущее детей лучше".
Напомним, в декабре прошлого года у гендиректора Facebook Марка Цукерберга родилась дочь, которую назвали Макс. Тогда они пообещали отдать в течение жизни 99% своих акций компании, а это на то время около 45 млрд долларов, на благотворительность. Семья пожертвует свое состояние, чтобы сделать лучше мир, в котором будет расти Макс и хотят сделать лучше его для будущих поколений.