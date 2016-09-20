Популярный российский оппозиционный журналист заявил о "вынужденной эвакуации" из РФ

Видеозаявление он разместил на своем канале в Youtube.

По его словам, это "не эмиграция, а вынужденная эвакуация на определенное время".

"К большому сожалению, количество угроз переросло в качество. Незнакомый абонент с неопределенного номера позвонил мне и сообщил, что они готовы потерпеть меня до октября, после чего пообещали перевести в овощной отдел", - сообщил Сотник.

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Журналист сообщил, что какое-то время он будет жить в Грузии. В России же остаются операторы канала Sotnik TV, и они продолжат свою работу, а у самого Сотника теперь появится время вести регулярную аналитическую программу.

Александр Сотник – российский писатель, публицист, журналист и видеоблогер. Он известен своими критическими материалами в отношении действующей российской власти и сюжетами на злободневные темы. В 2010 году Сотник подписался под обращением "Путин должен уйти". В 2015 году его вместе с политиками и деятелями культуры назвали одним из 24 друзей Украины.