На Филиппинах сообщили о захвате саудовского самолета

Самолет Саудовских авиалиний был изолирован в аэропорту Манилы после сообщения о его захвате. Об этом сообщает CNN Philippines.

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Служба по чрезвычайным ситуациям получила сообщение от диспетчеров аэропорта об "угрозе" на борту рейса SV872 Saudia Airlines.

Сообщалось, что самолет мог быть захвачен. После посадки пассажиров не выпускали на протяжении нескольких часов. По данным ABS-CBN, на борту было около 300 человек. Лайнер был отведен на отдельную изолированную площадку и окружен полицией.

Позже авиакомпания сообщила, что тревога оказалась ложной.