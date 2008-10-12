Лидеры еврозоны ищут ответ на финансовый кризис

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ надеется, что сегодняшний саммит лидеров стран еврозоны найдет нужный ответ на финансовый кризис.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом он заявил сегодня перед началом саммита.

“Я очень надеюсь, что мы сделаем значительный шаг вперед, согласовав четкий ответ со стороны еврозоны на текущий кризис”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что Еврокомиссия уже давно призывала углубить координацию экономической политики в еврозоне, а теперь уровень координации должен быть очень существенным, чтобы решить проблемы, поставленные кризисом.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже проходит саммит лидеров стран-членов зоны евро. Главная цель саммита – произвести общие шаги для реагирования на текущий финансовый кризис, охвативший мир.

К зоне евро с 1 января 2008 года принадлежат 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Кипр и Мальта.