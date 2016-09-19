Эро возложил ответственность за нарушение перемирия в Сирии на режим Асада

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает Deutsche Welle.

"Несмотря на то, что были все эти инциденты, мы не должны забывать, что прежде всего сирийское правительство вредит выполнению режима прекращения огня, о котором договорились Соединенные Штаты и Россия. Ответственность за нарушение несет режим Башара Асада", - подчеркнул Эро.

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Эро также призвал международное сообщество приложить все усилия для того, чтобы оставить в силе перемирие в Сирии и чтобы "преодолеть события последних нескольких часов".

В свою очередь, постоянный представитель Сирии в Организации Объединенных Наций Башар Джафари заявил, что авиаудар коалиции во главе с США по городу Дейр-эз-Зор был направлен на то, чтобы завершить шаткое перемирие в стране. "Цель этой агрессии - сделать так, чтобы достигнутое США и Россией прекращения огня потерпело крах", - заявил Джафари в воскресенье, 18 сентября, в Венесуэле.

Напомним, США выразили «сожаление» в связи с непреднамеренной гибелью сирийских солдат. Авиаудар коалиции, возглавляемой США, был нанесен по сирийским войскам во время борьбы с ИГИЛ.

Ранее Пентагон также заявлял о непринужденность авиаудара по сирийской армии и обещал разобраться в причинах происшествия. Американское военное командование сообщало, что атака была остановлена после получения информации от России о том, что самолеты атакуют войска сирийской правительственной армии.

В результате атаки погибли 62 военнослужащих, около ста получили ранения.

После авиаудара коалиционных сил по позициям окруженной в Дейр-эз-Зоре группировка правительственной армии Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.