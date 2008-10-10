Нобелевскую премию мира дали экс-президенту Финляндии

Нобелевская премия мира за 2008 год присуждена экс-президенту Финляндии Марти Ахтисаари за его тридцатилетнюю миротворческую деятельность на разных континентах, в том числе и за участие в урегулирвоании в Косово, объявил в пятницу Норвежский нобелевский комитет в Осло. Сумма Нобелевской премии в каждой номинации составляет в этом, 2008 году, 10 миллионов шведских крон (около 1,4 миллиона долларов). Церемония вручения премий по традиции состоится в день кончины ее основателя - Альфреда Нобеля - 10 декабря одновременно в Стокгольме и Осло.

Эхо Москвы