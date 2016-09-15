Парламент Нидерландов обяжет граждан становиться после смерти донорами органов

Из 150 депутатов парламента за законопроект проголосовали 75 человек, против - 74 человека, один депутат не явился на заседание, передает Громадське.

Инициаторы законопроекта, партия "Демократы-66", рассчитывают, что нововведение поможет получить больше органов для трансплантации. По их словам, в стране ежегодно умирают до 150 человек, которые могли бы выжить при своевременной пересадке.

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В марте 2012 года подобный закон был принят в Эквадоре и Уругвае. Все жители страны старше 18 лет автоматически стали посмертными донорами органов.

В апреле 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку»

Законопроект предусматривает, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо может дать письменное согласие стать донором органов и анатомических материалов после своей смерти. После дачи такого разрешения лицо оформляется карточка потенциального донора государственного образца.