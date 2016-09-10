Информатор WikiLeaks объявила голодовку в тюрьме

03:34, 10 сентября 2016
Мир
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Американка Челси Мэннинг, приговоренная к 35 годам тюрьмы за передачу более 700 тысяч секретных документов сайту WikiLeaks, объявила голодовку.

REUTERS

Согласно ее заявлению, власти отказывают ей в лечении расстройства гендерной идентичности, пишет Русская служба Би-Би-Си.

28-летняя Челси Мэннинг, которая ранее была известна под именем Брэдли Мэннинг, с 2013 года отбывает тюремное заключение в военной тюрьме Форт Ливенворт, штат Канзас.

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В 2014 году суд удовлетворил просьбу рядового Мэннинга сменить его мужское имя Брэдли на женское Челси, а в 2015 году солдату-трансгендеруразрешили пройти курс гормональной терапии.

В июле этого года Мэннинг совершила попытку самоубийства. По словам адвокатов, поступок Мэннинг был спровоцирован отказом правительства предоставить ей необходимый в связи со сменой пола медицинский уход.

После этого представители американской армии заявили, что проведут расследование нарушения дисциплины заключенной. По итогам расследования попытки суицида американке может грозить заключение в одиночной камере или дополнительный срок.

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"Мне нужна помощь. Мне нужна была помощь ранее в этом году. Недостаточное лечение моего расстройства гендерной идентичности, в котором я отчаянно нуждалась, подтолкнуло меня к самоубийству. Я до сих пор не получила лечения", - говорится в заявлении Мэннинг.

Американка также заявила, что откажется стричь волосы. По данным Рейтер, врачи ранее рекомендовали для улучшения состояния Мэннинг разрешить ей "следовать женским стандартам ухода за волосами". Правительство ответило отказом.

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