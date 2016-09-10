В результате двойного теракта в Багдаде погибли 12 человек
02:31, 10 сентября 2016Мир
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В пятницу в результате двух взрывов в торговом центре в восточной части Багдада погибли 12 человек, более 40 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и больнице.
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Одна бомба взорвалась у входа в торговый центр, вторая - на парковке.
Агентство Amaq, которое поддерживает ИГИЛ, сообщило, что взрывы осуществили два террориста-смертника - один с поясом шахида, второй - в заминированном автомобиле.
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