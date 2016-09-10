В результате двойного теракта в Багдаде погибли 12 человек

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и больнице.

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Одна бомба взорвалась у входа в торговый центр, вторая - на парковке.

Агентство Amaq, которое поддерживает ИГИЛ, сообщило, что взрывы осуществили два террориста-смертника - один с поясом шахида, второй - в заминированном автомобиле.