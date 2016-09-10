В результате двойного теракта в Багдаде погибли 12 человек

02:31, 10 сентября 2016
Мир
542 0

В пятницу в результате двух взрывов в торговом центре в восточной части Багдада погибли 12 человек, более 40 получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и больнице.

Читайте такжеВ Ираке казнены 36 исламистов за участие в массовом убийстве

Одна бомба взорвалась у входа в торговый центр, вторая - на парковке.

Агентство Amaq, которое поддерживает ИГИЛ, сообщило, что взрывы осуществили два террориста-смертника - один с поясом шахида, второй - в заминированном автомобиле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter