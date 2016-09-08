"Странные заявления": Обама отреагировал на слова Трампа о "лучшем лидере" Путине

Об этом заявил президент США Барак Обама, сообщает The Washington Times.

Он отметил, что людям и журналистам нужно более осторожно вслушиваться во все заявления миллиардера и задавать больше вопросов. Ведь Трамп очень часто выражает "неосведомленные, противоречивые, и даже странные идеи".

«Я не думаю, что этот парень подходит на роль президента США, и с каждым его выступлением я только убеждаюсь в этом мнении», - заявил он.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что смог бы стать другом президента России Владимира Путина.