"Странные заявления": Обама отреагировал на слова Трампа о "лучшем лидере" Путине
17:40, 08 сентября 2016Мир
3968 0
Странные заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа демонстрируют его неготовность к президентству.
REUTERS
Об этом заявил президент США Барак Обама, сообщает The Washington Times.
Он отметил, что людям и журналистам нужно более осторожно вслушиваться во все заявления миллиардера и задавать больше вопросов. Ведь Трамп очень часто выражает "неосведомленные, противоречивые, и даже странные идеи".
«Я не думаю, что этот парень подходит на роль президента США, и с каждым его выступлением я только убеждаюсь в этом мнении», - заявил он.
Читайте такжеКремль до завершения выборов в США "не ориентируется" на разговоры Трампа о признании аннексии Крыма
Напомним, ранее Трамп заявил, что смог бы стать другом президента России Владимира Путина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter