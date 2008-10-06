Сара Пейлин обвинила Обаму в тесных связях с террористами

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Сара Пейлин обвинила претендента на президентское кресло от Демократической партии Барака Обаму тесных в связях с террористами. Выступая перед своими сторонниками в г.Карсон (штат Калифорния), С.Пейлин таким образом обвинила Б.Обаму в его связах с Уильямом Айерсом - бывшим членом террористической организации "Везерменов", которая в 1960-х гг. проводила насильственные кампании в США, направленные против Вьетнамской войны. "В отличие от нашего оппонента, мы представляем себе Америку как величайшего борца за добро в мире", - заключила кандидат в вице-президенты США, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-Би-Си.