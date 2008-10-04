В крушении украинского судна Грузия обвинила капитана
...который пропал без вести
Единая Транспортная администрация Грузии возлагает ответственность за крушение украинского судна Skadovski близ порта Кулеви на его капитана, который не принял во внимание предупреждение о волнении на море, сообщает агентство Новости-Грузия.
«Капитан корабля был предупрежден о возможном шторме 30 сентября. Даже несмотря на начало шторма, капитан не отвел судно в порт и продолжил работы в акватории Кулеви, в открытом море», - заявил журналистам заместитель руководителя транспортной администрации Грузии Заза ЧИХРАДЗЕ.
Судно Skadovski под украинским флагом, севшее на мель 1 октября в результате шторма в районе порта Кулеви (Западная Грузия), 3 октября затонуло. Два человека погибли, капитан судна пропал без вести. На Skadovski в момент происшествия находились, по разным данным, 31-33 члена экипажа - все граждане Украины.
Как сказано в заявлении Единой транспортной администрации Грузии, «судно выполняло работы по расчистке дна в акватории порта. Его капитан не принял во внимание предупреждение о возможном шторме».