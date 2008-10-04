В крушении украинского судна Грузия обвинила капитана

Единая Транспортная администрация Грузии возлагает ответственность за крушение украинского судна Skadovski близ порта Кулеви на его капитана, который не принял во внимание предупреждение о волнении на море, сообщает агентство Новости-Грузия.

«Капитан корабля был предупрежден о возможном шторме 30 сентября. Даже несмотря на начало шторма, капитан не отвел судно в порт и продолжил работы в акватории Кулеви, в открытом море», - заявил журналистам заместитель руководителя транспортной администрации Грузии Заза ЧИХРАДЗЕ.

Судно Skadovski под украинским флагом, севшее на мель 1 октября в результате шторма в районе порта Кулеви (Западная Грузия), 3 октября затонуло. Два человека погибли, капитан судна пропал без вести. На Skadovski в момент происшествия находились, по разным данным, 31-33 члена экипажа - все граждане Украины.

Как сказано в заявлении Единой транспортной администрации Грузии, «судно выполняло работы по расчистке дна в акватории порта. Его капитан не принял во внимание предупреждение о возможном шторме».