При взрыве погиб начальник штаба российских войск в Южной Осетии

В результате теракта в Цхинвали в пятницу погиб начальник объединенного штаба сил по поддержанию мира в зоне конфликта полковник Иван Петрик, пишет в субботу газета "Коммерсант". Об этом газете сообщил глава МВД Южной Осетии Михаил Миндзаев. По его словам, Петрик был убит осколками в своем кабинете - заминированная машина взорвалась непосредственно под его окном.

В МВД Южной Осетии рассказали, что подозрительную машину ВАЗ-2109 с грузинскими номерами и ключами в замке зажигания обнаружили в пустующем селе Дици в 6 километрах от Цхинвали. Ополченцы, патрулировавшие буферную зону на своей "девятке", решили отвезти автомобиль в город. По дороге их остановили военнослужащие маневренной группы миротворческих сил, которые доставили обе машины и четверых ополченцев к штабу.

Автомобиль с грузинскими номерами взорвался около 16:30, через десять минут после того, как был припаркован под окнами штаба миротворцев. По данным командующего миротворческими силами в зоне конфликта Марата Кулахметова, погибли семеро миротворцев и еще семеро получили ранения. Также сообщалось о двух погибших ополченцах.

Мощность взрывного устройства составила более 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В МВД Грузии "Коммерсанту" указали на противоречивую информацию о происшествии.

"Из Цхинвали приходит весьма противоречивая информация об инциденте со взрывом, - заявил "Коммерсанту" начальник информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили. - Сначала говорили, что это был УАЗ, затем что это были "Жигули". Одни источники утверждали, что эту машину купили, другие - что ее нашли, а третьи - что изъяли, поскольку там якобы было оружие. Затем эту машину зачем-то привезли к штабу российских миротворцев, где она взорвалась. Нам кажется, что это организовано российскими спецслужбами. Российские военные до 10 октября должны выйти с территории Грузии и сейчас ищут повод, чтобы не выводить войска".