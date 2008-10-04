Почти 100 тысяч украинских моряков "скитаются под чужими флагами"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет, что ни в коем случае нельзя допустить силового штурма захваченного сомалийскими пиратами судна «Фаина», где заложниками находятся 17 украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Черновцах.

Омбудсмен сообщила, что это - ее позиция и позиция жен захваченных моряков, которые во время общей встречи «буквально умоляли» обратиться к власти, чтобы не допустить силового варианта освобождения их мужей из плена пиратов.

«Судьба военного груза должна оставаться на втором месте, а на первом – судьба захваченного экипажа», - отметила Н.КАРЧАПОВА.

По словам Н.КАРПАЧЕВОЙ, после этого она провела встречу с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО, где просила, «чтобы он провел необходимые переговоры с американской стороной, чтобы те тоже не штурмовали судно».

«Я также провела переговоры с представителями Посольства РФ в Украине, нашими дипломатами в Кении, которые также должны были донести мою позицию властям этой страны, чтобы с их стороны также не был применен силовой вариант, потому что это может привести к гибели всего экипажа и, как минимум, погибнет 30% штурмовиков», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

По ее словам, проблема украинских моряков «не является лишь проблемой захваченного пиратами судна «Фаина».

«Почти 100 тысяч украинских моряков, из-за того, что они не могут найти соответствующей работы в Украине, скитаются по морям под чужими флагами. «Фаина» - корабль Белиза, судовладелец которого – бывший одессит, гражданин Израиля. Но сейчас там наши ребята, гибели которых мы не имеем права допустить», - еще раз подчеркнула украинский Омбудсмен.