Найдено тело моряка, который погиб в аварии судна «Скадовск»

Найдено и доставлено на берег тело одного погибшего в результате аварии земснаряда „Скадовск” в грузинском порту Кулеви моряка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на уточненную информацию Консульского агентства Украины в Батуми, в момент аварии на борту судна находился 31 член экипажа.

В результате проведенной спасательной операции на берег были доставлены 28 членов экипажа земснаряда. По состоянию на 14.00 найдено и доставлено на берег тело одного погибшего моряка. Продолжаются поиски капитана и повара судна.

Дело находится на особом контроле в Консульском агентстве Украины в Батуми, в Посольстве Украины в Грузии и в Департаменте консульской службы.