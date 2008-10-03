На судне Faina оружия на 10 млн долл.

Судно Faina, захваченное пиратами 25 сентября у берегов Сомали, перевозит военный груз на сумму около 10 млн долл. по контракту между украинской государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмой "Укринмаш" и министерством обороны Кении. Об этом сообщил журналистам информированный источник в оборонных кругах.

"На борту находятся 33 танка Т-72 1979-1983 года выпуска, которые разукомплектованы и помещены в грузовой отсек в состоянии для транспортировки", - сказал он. По его словам, "без технической помощи специалистов танки невозможно завести, а для их выгрузки нужны портовые приспособления". "При попытке разгрузить танки в море судно просто утонет", - добавил источник.

Корабль перевозит также зенитно-пулеметные установки ЗПУ-4 1954 года выпуска без боеприпасов. "О них наш народный депутат Валерий Коновалюк почему-то говорил как о "суперсовременных", - сказал эксперт. На борту есть гранатометы РПГ-7В 1978-1986 года выпуска с остаточным ресурсом 30% и без боеприпасов, боеприпасы для танковых орудий 125 мм, боеприпасы осколочно-фугасные ВОФ-36, бронебойно-подкалиберные. Все они произведены в 1977-1979 гг. и весят вместе с упаковкой 813 т.

"Потребители информированы о состоянии боеприпасов - год выпуска указан в контракте, что и сказалось на его цене", - подчеркнул собеседник журналистов.

По его словам, вся техника находилась в плане реализации избыточного военного имущества Минобороны Украины, утвержденном постановлением правительства в 2007 г., которое действовало до июля 2008 г.

Минобороны Кении подтвердило, что является конечным получателем груза. Поставка осуществлялась на условиях CIF. Груз был застрахован. Судно принадлежит панамской компании Waterlux и ходит под флагом Белиза.

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